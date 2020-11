... keď lekárka vracia štátne vyznamenanie. Quo vadis, Slovensko?

3 625 332 testovaných ľudí. 38 359 zistených infikovaných. Podiel 1,06 %. To sú tri základné číselné údaje, ktoré v pondelok 2. novembra popoludní prezentoval predseda vlády I. Matovič. A prichádza na rad interpretácia

Treba priznať, že premiér je v tom naozaj majster. Už od nedele 1. novembra, keď oznamoval spolu s ďalšími štyrmi ministrami počty zúčastnených ľudí za prvý deň, sa to všetko začalo koncentrovať na vyvolania emócií hrdosti, ako to všetko dali. Myslí sa tým predseda vlády, minister obrany, vnútra, zdravotníctva a „maskáčový“ minister práce a sociálnych vecí. A pozorovateľom to akoby vyrazilo dych.

Prezentácia prvých čísiel na tlačovke v nedeľu 1. novembra na bratislavskom Štátnom závodisku, ktoré bolo jedno z odberových miest testovania, ma vrátila viac ako 30 rokov dozadu. Pripomenula mi atmosféru volieb v predchádzajúcom režime. Na tribúne sa politici, ktorí si opatreniami vynútili účasť, usmievajú a rozplývajú nad masovou účasťou a pod tribúnou sa tlieska a skanduje. Vlna nadšenia prešla cez televízne spravodajstvá, cez komentáre pozorovateľov. A mňa zaráža, prečo nikoho nezaujíma, za akých okolností to politici dali. Lebo to by sa malo neustále pripomínať. Plošné testovanie sa udialo bez odobrenia príslušných odborníkov, ktorí boli na jar jediní, ktorí mali rozhodujúcu úlohu. A ak je predseda vlády presvedčený, že Slovensko sa touto akciou stane krajinou, od ktorej ostatní prevezmú riešenie, tak to je dôkaz, že úplne prepadol vlastnej jedinečnosti. Napríklad námestník amerického ministra zdravotníctva B. Giroir spochybnil výpovednú hodnotu antigénového testu. „"Negatívny test na druhý deň neznamená, že ste negatívny. Neznamená to, že o štyri dni môžete ísť za babičkou alebo na šiesty deň prestať používať rúško" vyhlásil pre televíznu stanicu CNBC. A hádam nikto si nemyslí, že niektorá z krajín bude chcieť náš organizačný manuál. Veď to bol organizačný chaos, vyrovnávaný nesmiernym úsilím pracovníkov samospráv.

Zaráža ma, že novinári preberajú nadšenie politikov a nepýtajú sa. Prečo nikomu nechýbal pri prezentácii výsledkov plošného testovania hlavný hygienik J. Mikas? Alebo nemal by tento typ dát prezentovať generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ako to v Čechách robí tamojší šéf Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky L. Dušek? Ako to, že slovenská verejnosť nepozná vôbec šéfa NCZI? Len pre informáciu je ním Ing. Peter Bielik Náš hlavný hygienik J. Mikas nebol ani pri počiatočnom nápade plošného testovania a ani pri prezentácii výsledkov prvého dňa a ani pri záverečnej prezentácii v pondelok 2. novembra. Prečo sa verejnosť uspokojuje s tým, že medicínsky odbornú tému manažujú a o opatreniach rozhodujú politici? Prečo sa hlavný hygienik.J. Mikas dal vyradiť z rozhodovacieho reťazca a stal sa iba administrátorom opatrení, ktoré vznikajú politicky? Od začiatku som nevidel, že by svetovo jedinečný projekt plošného testovania oznámil hlavný hygienik, podobne ako to robí vo Švédsku Anders Tegnell. Aj člen Ústredného krízového štábu lekár P. Visolajský povedal, že to bolo politické rozhodnutie. Pri prezentácii výsledkov projektu tiež bolo vidno len politikov. Pre kamerami vystupoval predseda vlády, minister obrany, minister zdravotníctva, minister vnútra a dokonca minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Pred kamerami nebol jediný epidemiológ, virológ, hygienik, či lekár!!!

Pripomeňme si situáciu zo začiatku apríla, keď minister hospodárstva R. Sulík presadzoval uvoľnenie opatrení, pokiaľ sa týka zatvorených obchodov. „Akékoľvek prstocucy politikov a lobingy záujmových skupín sú to posledné, čo bude rozhodovať o tom, aké budú ďalšie parametre nášho ochranného valu voči Covid-19... Nebude o tom rozhodovať žiaden politik, akokoľvek by chcel ... a keď hovorím žiaden, tak žiaden, ani Fero, ani Anča, ani ja sám,“ oznámil predseda vlády 10. apríla v na svojom facebookovom hlásnikovi. V pondelok pred rokovaním Ústredného krízového štábu na bratislavskom Bôriku pred televíznymi kamerami povedal: „Ak by som sa riadil názormi epidemiológov aj naposledy, tak dnes by tu z nás nikto nebol, lebo by bol tvrdý lockdown a dva milióny by bolo doma bez práce. A vtedy som si povedal, že nie vždy rady, ktoré epidemiológovia dávajú, sú v súlade so zdravým rozumom, takže my musíme hľadať cestu, ktorá pomôže poraziť vírus a zároveň neublíži ekonomike a ľuďom.“ Ale veď členka Pandemickej komisie, epidemiologička Z. Krištúfková konštatovala jasne: „My sme navrhovali nie tvrdý lockdown. My sme navrhovali najprísnejšie uzavretie v tých najpostihnutejších regiónoch, ale nie celoslovensky.“ Uvedomujete si tú absurditu? Absolvent manažmentu, ktorý sa priznal, že posledné dva ročníky štúdia odflákal a ktorý odpísal diplomovú prácu, povie, že rady epidemiológov nie sú „v súlade so zdravým rozumom“. Také rýchle stotožnenie vlastnej osoby so štátom nebol schopný urobiť ani V. Mečiar a ani R. Fico. A tomuto sa tlieska?

Ak by na miske váh riešení boja proti Covidu 19 bolo plošne testovanie pre udržanie primeraného medicínskeho stavu výhodnejšie ako lockdown, tak krajiny s kvalitnejším zdravotníckym a administratívnym systémom by už dávno urobili takéto testovanie. Takto manažovaná krajina v kríze čoraz viac postupuje k autoritatívnemu výkonu moci. „Nepoviem nič nové, ak poviem, že Igor Matovič ako premiér aj táto vláda a jednotliví ministri sú silní centralisti. To nie je dobré. Mnohé malé a múdre krajiny sú naopak decentralizované,“ konštatoval na margo akcie plošného testovania primátor Trenčína R. Rybníček v rozhovore pre Denník N. Ešte pred rokovaním krízového štábu povedal, že ide na rokovanie s tým, že samospráva podporuje, aby sa 2. kolo plošného testovania neuskutočnilo. Nepoznával som ho však vo večernej relácii Správy, komentáre na Jednotke RTVS, kde rozprával, akoby žiadny problém pri tejto akcii neexistoval. Takéto variovanie postojov nás teda mentálne dopredu veru neposunie. A to verejnoprávne vysielanie vyzeralo ako za dávnych čias, nezaznelo v ňom, že okolo plošného testovania boli výrazné problémy.

Nadšenie a obetavosť ľudí by v dobre spravovanej spoločnosti mali fungovať ako nadstavba, ako niečo navyše, a nie byť základným kameňom pre fungovanie operácie podobného charakteru a významu, akou bolo plošné testovanie antigénovými testami. A hoci prežívame veľmi náročnú krízu, nemôžu to byť občania, ktorí budú stále zachraňovať zlyhávajúci štát. To šitie rúšok na jar sa dalo pochopiť. Prázdne sklady sa nedali rýchlo naplniť a okolo vírusu Sars-Cov-2 bolo naozaj veľa neznámych. Ale odvtedy už uplynulo osem mesiacov a veľa vecí je už známych. Manažment krajiny však v lete nekonal, okrem konštituovania pandemickej komisie a vypracovanie pandemického plánu. „Vláda premárnila leto,“ uviedol minister R. Sulík 12. októbra pred médiami na margo pripravenosti kabinetu na jesenný nárast počtu infikovaných, ktorý odborníci opakovane avizovali. Samotný premiér v rovnaký deň konštatoval: „Tri mesiace som sa koronakríze nevenoval vôbec.“

Manažment krajiny by mal byť schopný pripraviť organizáciu každú akciu tak, aby obetavosť ľudí nebola potrebná. Aby bol skôr čas na vysvetlenie a získanie ľudí pre niečo, čo doteraz nikto nevyskúšal. Nemôže to vzniknúť ako ojedinelý nápad človeka na vrchole výkonnej moci, ktorý to za každú cenu pretláča, hoci odborníci nesúhlasia. Generálna prokuratúra konštatovala, že opatrenia ÚVZ neboli v súlade s legislatívou. Premiér vôbec nekonzultoval s prezidentkou Z. Caputovou použitie armády. Ale aj samotná prezidentka sa dostala vlastnými postojmi do kúta. Ak sa raz rozhodnem niečo požadovať a nie je k tomu žiadna reakcia, tak tak taký postoj premiéra treba otvorene pomenovať. Inak sú to potom prázdné slová... Sledujeme v priamom prenose rozoberanie právneho štátu a na konci dňa ešte tomu aj podstatná časť verejnosti tlieska. Na margo diania okolo plošného testovania sa primárka Transplantačnej jednotky kostnej drene Národného ústavu detských chorôb MUDr. J. Horáková rozhodla vrátiť štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy ako protest proti súčasnej situácii a krokom vlády. „Verím, že toto 2-dňové divadlo „úspešnej operácie“ skončí a o týždeň sa to už nebude opakovať,“ napísala prezidentke Z. Čaputovej vo vysvetľujúcom liste, ktorý dala k dispozícii aj médiám. „Dovoľte mi, aby som po niekoľkodňovom zvažovaní vyjadrila takouto formou môj občiansky i medicínsky nesúhlas s celoplošným antigénovým testovaním. Cítim to ako občiansku povinnosť... Verím a som presvedčená, že môj názor nie je osamotený. Ďalej už nemôžem a nechcem nečinne stáť a mlčať,“ píše prezidentke. Vo vysvetlení poukazuje na to, že príprava a uskutočnenie akcie rozdelilo spoločnosť, pričom výsledok tohto testovania z medicínskeho hľadiska bez pretestovania PCR metódou nezodpovedá reálnemu počtu infikovaných ľudí, na čo opakovane upozorňovala a upozorňuje odborná lekárska a vedecká medicínska obec. Atmosféru v spoločnosti ukazuje aj moment, že ani jedna z televízií vo svojich hlavných spravodajských reláciách informáciu o tomto postroji lekárky neodvysielala.

I.Matovič je naozaj majstrom marketingu a prezentácie faktov podľa vlastného obrazu. Už ten teatrálny výstup premiéra v televíznom príhovore v predvečer testovania, keď si dal rúško ako základný symbol koronakrízy dolu s tváre s tým že testovaním a ďalšími krokmi sa život vráti do pôvodných koľají a rúška nebudeme musieť nosiť. „Skladám si ho preto, lebo v tejto miestnosti som sám. Ale túžim, aby sme v tejto miestnosti boli desiati, dvadsiati, aby sme sa radovali, aby sme žili taký obyčajný zvyčajný život,“ prihováral sa divákom, pritom v tej miestnosti určite nemohol byť sám, lebo nutne bol pri nakrúcaní vystúpenia kameraman a zvukár a nepochybne aj ochrankár z Úradu pre ochranu verejných činiteľov, ak si tedaplnil povinnosti podľa predpisov. Premiér znevažuje postoje inštitúcie, ktorá stráži zákonnosť v oblasti ochrany osobných údajov, slovami, že "takých naschválov a sabotáži bude ešte kopa." Predseda vlády, ktorý má mať prvý na pamäti zákonnosť, nazýva jej ochranu sabotážou.

A potom to ospravedlnenie za to, že podmienky boli nastavené tak, že z dôvodu možnosti ísť do práce, bolo nevyhnutné stať sa majiteľom testovacieho certifikátu. „Prepáčte mi, áno, že sme vás donútili ísť na tento test, ale tým donútením sme chceli, aby ste si uvedomili, že sloboda musí byť spojená aj so zodpovednosťou,“ konštatoval premiér v nedeľu 1. novembra na tlačovke v rámci informovania o výsledkoch prvého dňa testovania. Naozaj nezvyčajný spôsob výchovy k zodpovednosti. Namiesto jasného vysvetlenia dôvodov testovania v rámci období príprav takejto akcie nastavím podmienky tak, je to akcia povinná. A potom sa s ľútosťou ospravedlním. Veď to vyznieva ako výsmech. Neveriť v prirodzenú zodpovednosť ľudí voči najzraniteľnejším skupinám je podcenenie schopnosti veriť v ľudskosť. A na druhej strane zasa pre ľudí, ktorí neboli na testovaní pripraviť trest núteného 10-dňového pobytu doma, bez zohľadnenie toho, či ľudia boli zodpovední, dodržiavali stanovené pravidlá, tak sa dňom testovania za to, že sa na ňom nezúčastnili, sa dostávajú vlastne do kategórie nezodpovedných.

Je to doslova metóda cukru a biča. Taký prístup k ľuďom je charakteristický pre politika v totalitnej krajine, či autoritatívneho politika.

Argumentačnú líniu úspešnosti plošného testovania ako lieku na potlačenie vírusu postavil predseda vlády na počte zistených pozitívnych ľudí a na porovnaní testovaní s odstupom týždňa v troch okresoch na Orave a v okrese Bardejov. Zachytenie desaťnásobku bežného denného počtu infikovaných na základe PCR testov považujú za pozitívum plošného testovania aj odborníci. Upozorňujú však na nutnosť prekontrolovania pozitívnych ľudí kvalitnejšími testami a tiež je nevyhnutné trasovanie. Keď si však uvedomíme, že administrovanie plošného testovania sa robilo spôsobom z minulého storočia, teda zapisovaním na papier, nikto nevie povedať, kedy sa mená infikovaných ocitnú v elektronickom systéme NCZI a následne tak pod kontrolou hygienikov. Veď všetky kapacity hygienikov boli nasadené na plošné testovanie, takže kým sa prenos údajov do elektronickej podoby podarí, tak infikovaní budú aj na konci karantény, teda budú v podstate celý čas bez kontroly. A tým prirodzene je úplne vo vzduchu aj problém trasovania, napokon tento aspekt naznačil pri prezentácii výsledkov aj samotný premiér, keď vyzval pozitívne testovaných, aby oni sami zavolali ľuďom, s ktorými boli v kontakte a upozornili ich na svoju pozitivitu.

A treba si uvedomiť aj ďalší závažný moment antigénových testov, že totiž odhalia iba ľudí, ktorí majú silnú várusovú nálož a otázkou je, koľko testovaných ľudí dostalo výsledok negatívny, ale majú vírus v sebe. Odborníci sa tu rozchádzajú v predpokladoch na škále od 20 tisíc až po rovnaké číslo, ako bolo zistených infikovaných, takže cca 38 tisíc. A tu je stále riziko šírenia, veď tí ľudia majú papier na slobodu pohybu. A tak sa kategorizujú ľudia. Človeka, ktorý osem mesiacov dodržiaval opatrenia, nepustia do obchodu, lebo nebol na teste, a človek, ktorý má negatívny test, hoci istota to nie je, má voľný vstup.

Najsilnejším argumentom premiéra pre obhajobu svojho nápadu sú čísla z testovania z troch okresov na Orave (Tvrdošín, Námestovo a D. Kubín) a z okresu Bardejov spred týždňa a uplynulý víkend. Čísla sú naozaj o viac ako polovicu nižšie. Okres Námestovo 4,77 % pred týždňom a 1,8 % uplynulý víkend. Tvrdošín zo 4,85 % na 1,99 %. Dolný Kubín z 3,15 % na 1,42 % a okres Bardejov z 3,25 % na 1,67 %. „To je odpoveď všetkým kuvikom, že používať antigénové testy na boj s Covidom nie je správna zbraň. Počet pozitívnych klesol z týždňa na týždeň,“ vyhlásil premiér pred kamerami s tým, že plošné testovanie je dôvodom poklesu. V tomto prípade je jeho tvrdenie už dosť skresľujúce. Zamlčiava totiž podstatný fakt, že v uvedených okresoch boli už pred pilotným testovaním zavedené prísne opatrenia, ktoré prudko znížili mobilitu obyvateľov a tým možnosť kontaktov. Napokon aj celoslovensky už trvá nižšia forma lockdownu (zákaz vychádzania) 10 dní a prejavilo sa to aj na číslach testovaných PCR testami. Podiel počtu infikovaných na počte testov od štvrtka 29. októbra do pondelka 2. novembra bol postupne 20,31 %, 14,24 %, 16,40 %, 8,77 %, 9,90 %.

Odborníci v pandemickej komisii navrhovali, aby sa druhé kolo plošného testovania už neuskutočnilo a odborné kapacity sa sústredili na testovanie v najväčších ohniskách. V súperení predstáv premiéra verzus odborníci vzniklo napokon dvojtretinové plošné testovanie. Výnimku dostalo 25 okresov spolu s Bratislavou a Košicami. Hranicou sa stalo číslo 0,7% pozitívnych ľudí. Ako sa k tomu znovu postavia samosprávy, ktoré si tentoraz stanovili podmienky pre opätovnú participáciu, ukážu najbližšie hodiny. Generálna prokuratúra konštatovala, že opatrenia ÚVZ neboli v súlade s legislatívou ... I. Matovič prepočítava počet pozitívne zistených aktuálnym číslom R0, z jeho úst sa dozvedáme o číslach potencionálne hospitalizovaných a mŕtvych. Tisíce mŕtvych by boli, často zdôrazňuje. Ale to obyčajné násobenie vychádza z predpokladov, keby sa nerobili žiadne limitujúce opatrenia. Ale tie by sa vžcy nejaké urobili. Napokon aj lockdown nemusí byť iba úplne uzavretie krajiny. Poskytuje viacero stupňov. Argumentom je, lebo zachraňujeme zdravie a životy. Ale veď predsa zdravie a životy sa dajú zachraňovať aj v súlade s legislatívou, v súlade s normálnym prístupom k človeku, nie človeka považovať za bielu myš v laboratóriu. Áno, viem, že mnohí na testovanie išli z vlastnej vôle, aby sa dozvedeli aktuálny stav možnej infikovanosti vírusom. Hoci je tam riziko o správnosti výsledku. Nikomu to nevyčítam, dobrovoľnosť však otázniky nad akciou nezakryje. Pýtam sa, či 100-miliónové finančné náklady a nezmerateľné ľudské úsilie zodpovedá nájdeniu 1,06% infikovaných. Je to adekvátne tomu chaoticky zorganizovanému brannému cvičeniu?